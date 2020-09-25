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    Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'in 3. haftasında karşı karşıya gelecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'de ilk 11'ler yavaş yavaş şekillenmeye başladı. İşte kazanmaktan başka çaresi olmayan iki hocanın muhtemel 11'leri...
    • Haber Merkezi
    • 25.09.2020 - 14:18
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    Pazar günü 2020-21 sezonunun en kritik karşılaşmasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

    GALATASARAY TAKTİĞİNİ BOZMAYACAK

    Sezona 2'de 2 ile başlayan Fatih Terim'in 9 kişi kalan Hatayspor'a gol atma başarısı gösteremeyen Fenerbahçe karşısında önceki maçtaki 11'ini değiştirmesi beklenmiyor.

    Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11 leri #1

    FENERBAHÇE'DE RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER

    Evinde Hatayspor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertli takım ise radikal değişiklikler yapacak. Teknik direktör Erol Bulut'un hazır olmadığını düşündüğü isimlere kadroda yine yer vermesi beklenmezken sol bekte bu kez Caner Erkin yerine Filip Novak'a görev verilecek.

    Feghouli ve Omar'ın hücum yönünü de düşünen Erol Bulut'un savunmada Caner'e göre daha başarılı olan Novak'ı tercih etmesi bekleniyor.

    Orta sahada Sosa'yı ilk kez 11'de başlatması beklenen genç çalıştırıcının Gustavo'nun partneri olarak Ozan'a şans vereceği kaydedildi.

    Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11 leri #2

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao

    Fenerbahçe: Gökhan, Lemos, Zanka (Tisserand), Novak, Gustavo, Ozan, Sosa, Ferdi, Thiam, Valencia (Samatta)

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