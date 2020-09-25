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Galatasaray-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri
- Haber Merkezi
- 25.09.2020 - 14:18
Pazar günü 2020-21 sezonunun en kritik karşılaşmasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
GALATASARAY TAKTİĞİNİ BOZMAYACAK
Sezona 2'de 2 ile başlayan Fatih Terim'in 9 kişi kalan Hatayspor'a gol atma başarısı gösteremeyen Fenerbahçe karşısında önceki maçtaki 11'ini değiştirmesi beklenmiyor.
FENERBAHÇE'DE RADİKAL DEĞİŞİKLİKLER
Evinde Hatayspor ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertli takım ise radikal değişiklikler yapacak. Teknik direktör Erol Bulut'un hazır olmadığını düşündüğü isimlere kadroda yine yer vermesi beklenmezken sol bekte bu kez Caner Erkin yerine Filip Novak'a görev verilecek.
Feghouli ve Omar'ın hücum yönünü de düşünen Erol Bulut'un savunmada Caner'e göre daha başarılı olan Novak'ı tercih etmesi bekleniyor.
Orta sahada Sosa'yı ilk kez 11'de başlatması beklenen genç çalıştırıcının Gustavo'nun partneri olarak Ozan'a şans vereceği kaydedildi.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Linnes, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Arda, Feghouli, Falcao
Fenerbahçe: Gökhan, Lemos, Zanka (Tisserand), Novak, Gustavo, Ozan, Sosa, Ferdi, Thiam, Valencia (Samatta)