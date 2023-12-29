Galatasaray - Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Kupa maçında Suudi Arabistan'da Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşacak.
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray, Süper Kupa'da Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.
Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak maç, Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) oynanacak. Müsabaka, saat 20.45'te başlayacak ve ATV'den canlı yayınlanacak.
Karşılaşmada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Maçın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
Muhtemel 11'ler
Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Kaan Ayhan, Torreira, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Icardi.
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Oosterwolde, Ferdi, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can, Szymansk, Tadic, Dzeko
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