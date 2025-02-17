Galatasaray - Fenerbahçe maçının hakemi kim olacak

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Yeni haftaya başlarken gözler, Galatasaray-Fenerbahçe maçının hakemi için TFF'ye çevrildi.

TFF Yönetim Kurulu, geçen hafta içi yaptığı toplantıda prensip olarak derbiyi yabancı hakem triosunun yönetmesine sıcak bakmış ve MHK'ye talimat vermişti. MHK, UEFA'nın 5 elit hakemi için yazışmalara başlamıştı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞVURU

Fenerbahçe, derbide yabancı hakem istiyor. Kasımpaşa maçından sonra Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, yaptığı açıklamada Başkan Ali Koç gibi bunu bir kez daha vurguladı. Sarı-lacivertli kulüp, bugün (pazartesi) TFF'ye resmi yazıyla başvuruda bulunacak.

GALATASARAY'IN DÜŞÜNCESİ

Galatasaray ise "TFF yönetimi bir yabancı kararı aldıysa bunu bize bildirmedi. Fenerbahçe'nin söylemleri bizi ilgilendirmiyor. Muhatabımız federasyondur" düşüncesinde ve yabancı hakem istemiyor. Ayrıca sarı-kırmızılılar, TFF'ye konuyla ilgili bir başvuruda bulunmayacak.

Önümüzdeki üç günde derbiyi yerli ya da yabancı bir hakemin yöneteceği belli olacak. TFF, en önemli kriteri her iki kulübün de resmi bir başvuru yapmasına bağladı.