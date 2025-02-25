Galatasaray - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonları! Hakem yorumcuları değerlendirdi

Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig’in 25’inci haftasında Fenerbahçe’yi konuk etti.

Karşılaşma golsüz beraberlikle noktalandı. Fenerbahçe'nin iptal edilen golü ile Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyon ön plana çıktı.

Karşılaşmada Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Slavko Vincic düdük çaldı. Slavko Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic üstlendi. VAR’da Alen Borosak, AVAR’da Onur Özütoprak görev aldı.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki derbinin tartışmalı kararlarını eski hakemler canlı yayında değerlendirdi.

TV8.5 ekranlarında Fırat Aydınus yorumlarda bulundu. beIN Sports'ta Deniz Çoban, Bahattin Duran ve Bülent Yıldırım konuştu.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"FENERBAHÇE'NİN İPTAL EDİLEN GOLÜ, KARAR DOĞRU MU?"

FIRAT AYDINUS

Burada golün iptali doğru. Szymanski'nin Muslera'ya yaptığı müdahale faul. Uygulama anlamında, teknik olarak hakemin pozisyonun sonuna kadar bekleyip sonlandıktan sonra kafasındaki kararı vermesi, VAR'a bir şans tanıması uygulama anlamında da güzeldi. Faul doğru, golün iptali doğru.

BAHATTİN DURAN

Düdük zamanlaması çok doğru. Muslera topla oynadı, Szymanski fren yapamadı, ellerini bariyer olarak kullandı, Muslera'ya çarptı. Muslera topla oynadı, yapması gereken hamleyi yaptı, Szymanski çarptı. Faul ve gol iptali doğru karar.

BÜLENT YILDIRIM

Faulde hiç şüphe yok. Muslera topla oynadıktan sonra Szymanski gidip çarptı. Düdük zamanlaması doğru.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"OSIMHEN'İN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYON, KARAR DOĞRU MU?"

FIRAT AYDINUS

Burada dikkat edersek aslında Vincic'i analiz edenler, ceza sahasında tutma veya itmelerde genelde devamdan yana karar veren bir anlayışı var. Bu pozisyon özelinde de Skriniar'ın Osimhen'e bir müdahalesi var mı? Var. Bu temas sadece ele alındığında ben de Vincic gibi devamdan yanayım. Temasın penaltı için yeterli olmadığını söylüyorum fakat burada dikkat edilmesi gereken bir konu var. Skriniar'ın temas ettiği anda aynı anda Milan Skriniar'a karşı Osimhen'in de bir teması var. Elinin yüzüne karşı yaptığı bir temas ve faul var yani karşılıklı. Kale arkasından baktığımızda sadece tek taraflı olan bir şey değil. Tek taraflı Skriniar'ın yapmış olduğu pozisyon hakemin sahada vermesi gereken karar, VAR karışamaz. O eli düşünmeden konuşuyoruz. Bu temas penaltı için yeterli değil hakem için. Ben de hakeme katılıyorum, destekliyorum ama aynı zamanda burada karşılıklı birbirlerine yapılan müdahale var. Devam kararı doğru.

DENİZ ÇOBAN

Bence burada penaltı yok. Hakem oyunu devam ettirerek doğru mu yaptı? Doğru yapmadı. Neden? Skriniar, Osimhen'i perdelemeye gelirken Osimhen sol kolunu kontrolsüz şekilde dışarıya açarak Skriniar'ın yüzüne vurdu. Skrinar dönerken Osimhen arada sıkışıp yerde kaldı. Osimhen'in kolu doğal değil. Kontrolsüz... Sarı kart görmesi lazım. Hücum faul verilmesi lazım. Hakem, pozisyonu itibarıyla göremiyor mu? Açık bir kol var. Devam demeyi tercih etti. Burada penaltı yok, penaltıdan önce hücum faul var.

BAHATTİN DURAN

Burada çok fazla tartışacak bir şey yok. Hakemin devam kararı doğru mu? Penaltı için soruyorsak evet. Osimhen hücum faul yaptı, sarı kart verilmeliydi. Elini Skriniar'ın yüzüne uygunsuz kullanmış. Net faul, net sarı kart, penaltı yok.

BÜLENT YILDIRIM

Penaltı yok. Ancak, içerideki fiziksel mücadeleye bakınca Osimhen'in Skriniar'ın yüzüne kol hamlesi var. Hücum faul ve sarı kart.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

"65'TE LEMINA'NIN POZİSYONU PENALTI"

BAHATTİN DURAN

Bu pozisyon net penaltı! Devam kararı yanlış. Top kornerden geldi. Bu topu oyuncular gördü. Yakın çekimde bir görüntü var, top 'rainbow ball' değil. Lemina'nın üst koluna geldi. Oyuncular topu görüp havaya çıktılar, Lemina'nın önünde Davinson var. Top Davinson'a çarpmadan, kimseye çarpmadan doğrudan Lemina'nın eline geldi. Kol tamamen açık. Beklenmeyen top olmadı. Lemina bu topu hep gördü. Doğal olmayan koluna temas etti. Net bir penaltı.

DENİZ ÇOBAN

Bahattin Hocamın söylediği her şeye katılıyorum. Lemina, kornerden itibaren topu gördü, topu takip etti. Beklenmeyen top değil. Top öyle bir geliyor ki top karşıdan geliyor, arkadaşının 25-30 santim uzağından geçiyor. Lemina ile mücadele eden hiçbir Fenerbahçeli yok. Tartışmasız, açık, net penaltı. UEFA buna penaltı diyor. Karşıdan gelen topa rağmen kolunu yukarıda tutup aşağı indirmedi. Risk aldı. Penaltı.

BÜLENT YILDIRIM