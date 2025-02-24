Galatasaray - Fenerbahçe maçının VAR hakemi

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Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide, VAR hakemi olarak Alen Borosak görev yapacak.

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesindeki dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

Ali Sami Yen'de oynanacak ve 20.00'de başlayacak mücadeleyi Slavko Vincic yönetecek. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. Dördüncü hakem olarak ise Kadir Sağlam görev yapacak.

VAR'DA ALEN BOROSAK, AVAR'DA ONUR ÖZÜTOPRAK

Derbi öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, Galatasaray-Fenerbahçe maçının VAR hakemini açıkladı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre derbide VAR'da Alen Borosak yer alacak. AVAR'da ise Onur Özütoprak görev yapacak.