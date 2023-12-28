Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa finali FC 24'te Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa finalini FC 24'te simüle ettik.

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Süper Lig şampiyonu Galatasaray, Türkiye Kupası kazananı Fenerbahçe ile Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek.

Heyecan dolu mücadele 29 Aralık Cuma günü saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma ATV'den canlı olarak yayınlanacak.

Yapay zeka simüle etti

Biz de bu özel maçı Ensonhaber Spor Servisi olarak, sevilen futbol oyunu EA FC 24'te (eski adıyla FIFA 24) yapay zekaya simüle ettirdik.

İşte nefes kesen karşılaşmanın EA FC 24'teki sonucu... Sizler de yoruma skor tahminlerinizi yapabilirsiniz.