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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya gönderildi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya gönderildi Süper Lig'de aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu bazı kulüpler Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.