Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya gönderildi

AA & Ensonhaber
Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.
TFF'den yapılan açıklamada Süper Lig'in 15. haftasında oynanan maçlarda yaşanan çeşitli disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Konyaspor, Antalyaspor, Göztepe, Adana Demirspor ve Sivasspor'un disipline gönderildiği aktarıldı.
1. LİG
Ayrıca 1. Lig'den Ankaragücü, Pendikspor, Amed Sportif Faaliyetler ve Şanlıurfaspor'un da çeşitli ihlaller sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği belirtildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış