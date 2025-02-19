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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya gönderildi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya gönderildi Süper Lig'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da aralarında bulunduğu 10 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.