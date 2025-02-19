Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya gönderildi
Haber Merkezi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevklerini açıkladı.

Süper Lig'in 24. haftasındaki disiplin ihlalleri nedeniyle Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Antalyaspor, Samsunspor, Gaziantep FK, Sivasspor, Eyüpspor, Kayserispor ve Rizespor'un disipline gönderildiği belirtildi.

EMRE BELÖZOĞLU VE ARDA TURAN

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun sportmenliğe aykırı hareket, Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan'ın da tehdidi gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği ifade edildi.

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Göktürk Sönmez
Editor