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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'in 29. haftasında oynanan maçlar sonrası aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu 9 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.