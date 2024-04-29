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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi Süper Lig'de aralarında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da olduğu 7 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na gönderildi.