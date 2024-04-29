Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, PFDK'ya sevk edildi
ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 7 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Pendikspor, Rizespor ve Ankaragücü çeşitli nedenlerle disipline gönderildi.

Al-Musrati, PFDK'lık oldu

Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören Beşiktaşlı futbolcu Al-Musrati ile Ankaragücü forması giyen Atakan Çankaya'nın da PFDK'ya sevkine karar verildi.