Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ye sevk edildi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

ensonhaber.com

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edilen takımları açıkladı.

Buna göre Trendyol Süper Lig’in 13. haftası sonrası Beşiktaş, Fenerbahçe, Konyaspor, Samsunspor saha olayları; Beşiktaş, Fenerbahçe, Kayserispor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle disipline gönderildi.

Galatasaray

Galatasaray Kulübü’nün 27.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yayınlanan beyanlarda yer alan "sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine;

Dursun Aydın Özbek

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek’in 27.11.2023 tarihinde kulüp resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Fenerbahçe

Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinden 28.11.2023 tarihinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine;

Ahmet Ketenci

Fenerbahçe Kulübü idarecisi Ahmet Ketenci'nin kulüp resmi internet sitesinden 28.11.2023 tarihinde yayınlanan haberdeki beyanlarda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.

Süleyman Hurma

Fatih Karagümrük Kulübü Başkanı Süleyman Hurma’nın müsabaka sonrası kulüp sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında yer alan ve medyada yer alan "sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle PFDK'ya sevkine;

Atılay Canel

Fatih Karagümrük Kulübü teknik sorumlusu Atılay Canel’in müsabaka sonrası yayıncı kuruluşa verdiği flaş röportajdaki beyanlarında yer alan "hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 41. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verildi.