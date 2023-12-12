Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan Halil Umut Meler'e saldırıya tepki Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırmasına Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe de tepki gösterdi.

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Süper Lig'in 15. haftasında 1-1 berabere kaldıkları Rizespor maçından sonra Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e saldırdı.

Halil Umut Meler, tedavisi yapıldıktan 10 dakika sonra yoğun güvenlik önlemleri altında soyunma odasına götürüldü.

Yaşananlara Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'den de tepki paylaşımları geldi.

Galatasaray: Sözün bittiği yer

Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Bu gece, Türk futbolunun tüm paydaşları için yaptıklarını gözden geçirme ve düşünme vaktidir. Geçmişte ne yaşanmış olursa olsun, hepimiz bugünden tezi yok bir araya gelmeli ve bir parçası olduğumuz sorunları çözmek için hareket etmeliyiz" denildi.

Beşiktaş: Adalet bir gün herkese lazım olacak

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Adalet bir gün herkese lazım olacak. Şiddete maruz kalan Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, daha önce alınan kararların aksine; spor ile hiç bağdaşmayan bu eylemi yapanların en ağır şekilde cezalandırılmasını diliyor ve saldırıyı gerçekleştirenleri kınıyoruz" ifadeleri kullanılırken ayrıca Josef de Souza'nın 2022 yılındaki, "Bir oyuncuyu öldürdükleri gün veya en sevdiği şeyi yapmasını engelleyerek sakat bıraktıkları gün, ya da bir hakeme saldırdıkları gün beni hatırlayacaksınız" açıklaması hatırlatıldı.

Fenerbahçe: Yaşananlar kabul edilemez

Fenerbahçe'den yapılan paylaşımda ise "Bu akşam oynanan Ankaragücü-Rizespor maçında, hakem Halil Umut Meler’e yönelik saldırıyı ibret, şaşkınlık ve üzüntü ile takip ettik. Halil Umut Meler'e geçmiş olsun dileklerimizi paylaşıyoruz. Bu yaşananlarda sorumluluğu bulunan, bu tavrı ortaya koyan tüm şahısları en ağır şekilde kınıyoruz. Ülkemize ve Türk futboluna yakışmayan bu olaya dair Türk futbolunun tüm paydaşlarını, sorumluluğu bulunan tüm kişi ve kurumları birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.