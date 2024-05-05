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Galatasaray, Fenerbahçe'yi geride bıraktı! Süper Lig puan rekorunu kırdı

Galatasaray, Fenerbahçe'yi geride bıraktı! Süper Lig puan rekorunu kırdı Sivasspor karşısında alınan 6-1'lik galibiyetle birlikte puanını 96 yapan Galatasaray, Süper Lig tarihinde bir sezonda en çok puan toplayan takım oldu.