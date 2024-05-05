Galatasaray, Fenerbahçe'yi geride bıraktı! Süper Lig puan rekorunu kırdı

Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray, sahasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki mücadeleyi sarı-kırmızılılar 6-1'lik skorla kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri; 11 ve 60'ta Hakim Ziyech, 38 ve 73'te Dries Mertens ve 59 ile 85'te Mauro Icardi attı.
Sivasspor'un golü 54. dakikada Caner Osmanpaşa'dan geldi.
Süper Lig rekoru kırıldı
Galatasaray, Sivasspor maçından 3 puanla ayrılarak Fenerbahçe'nin bir sezonda en fazla puan toplama rekorunu kırdı.
1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, 3 puanlı sisteme geçilmesinin ardından Süper Lig'de bir sezonda en fazla puan alan takım konumunda bulunuyordu.
Galatasaray ise geçen haftaki Adana Demirspor galibiyetiyle puanını 93'e çıkarmıştı. Okan Buruk'un takımı böylelikle bitime 4 maç kala rakibinin rekoruna ortak olmuştu.
Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor maçını da kazanarak Fenerbahçe'nin rekorunu kırdı.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış