Galatasaray, Fernando Muslera ile sözleşme yeniledi

Galatasaray, kontratı sezon sonunda sona erecek olan 34 yaşındaki Fernando Muslera ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray A Takım Kaptanı Fernando Muslera ile yeni sözleşme imzaladı. ABD'den de teklif alan Uruguaylı file bekçisi, tercihini 10 yıldır formasını giydiği sarı-kırmızılı takımdan yana kullandı.

SÖZLEŞMENİN DETAYLARI

Galatasaray'dan yıllık 3.5 milyon euro kazanan Muslera, yeni sözleşmesinde 1 milyon euro gibi bir indirime giderek 2.5 milyon euroluk 3 yıllık yeni sözleşmeyi kabul etti.

İMZA TÖRENİ YAPILDI

Yapılan imza töreninde konuşan Muslera, "Bazen bir konuşma için hazırlık yaparsınız, ancak sayın yöneticilerimizin açıklamalarından sonra sözlerimde değişiklik yapmam gerektiğini hissediyorum. Galatasaray'da 10. senem ve 3 sene daha burada kalacağım. Zamanında doğru karar verdiğimi bir kez daha anlayabiliyorum." dedi.

"ÇOK MUTLUYUM"

"Birçok isimle çalıştım ve hepsi bana çok şey kattı. Uruguay'dan 15 bin kilometre uzakta yaşıyorum ama ikinci evimde gibiyim. Doğru karar verdiğimi bir kez daha anlamış oldum.

Galatasaray ikinci ailem, bana çok şey kattı. İnsanlık anlamında, kariyer anlamında burada büyüdüm. Çocuklarım burada doğdu, ikisi de Türk sayılır. Ailemle birlikte ne kadar doğru bir karar aldığımızı hissetim. Bu güzel camiaya 3 yıl daha hizmet edeceğim için mutluyum."





"HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

"Teşekkür etmek istediğim insanlar var. Yönetime teşekkür ederim. Fatih Hoca'ya çok teşekkür ederim, bana güvendi, beraber başarılar yakaladık. Birçok futbolcuyla oynadım, hepsine teşekkür ederim. Personelimize teşekkür ederim. Mert'e teşekkür ederim, Şükrü'ye teşekkür ederim. Enteresan duygular da yaşıyorum. Selçuk, Hakan Balta, Necati takım arkadaşlarımdı ama şimdi farklı görevdeler. Umarım yine hep beraber başarılar yakalarız. Aklıma gelmeyen isimler varsa, onlardan özür dilerim."

"3 SENE DAHA EVİMDE KALACAĞIM"

"Farklı yerlerden teklifler vardı, başka şeyler de olabilirdi ama benim aklımda Galatasaray'da kalmak vardı. Aklımda en ufak bir soru işareti yoktu. 3 sene daha evimde kalacağım. Her şey için teşekkür ederim."

300 MAÇ BARAJINA ULAŞAN İLK YABANCI

Galatasaray’a 2011-2012 sezonu başında transfer olan Muslera, Süper Lig’de tek bir takımda 300 maç barajına ulaşan ilk yabancı statüsündeki oyuncu olma unvanının sahibi.

Uruguaylı kaleci, Sarı Kırmızılı takımda 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 14 kupa kazanma başarısı gösterdi. Muslera, Galatasaray’da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu rekorunu da elinde bulunduruyor.

Tecrübeli eldiven ayrıca, sonradan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almayan yabancı futbolcular içerisinde Süper Lig’de en çok maça çıkan futbolcu olarak geçtiğimiz günlerde lig tarihine geçti.