Galatasaray, Fernando Muslera'nın takımıyla iş birliği protokolü imzaladı

Haber Merkezi

Galatasaray, takımdan ayrılmaya hazırlanan Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera ile sürpriz bir ortaklığa imza attı.

Buna göre Muslera'nın sahibi olduğu Sportivo Bella Italia Kulübü'yle protokol imzalandı.

Yapılan anlaşmaya göre Güney Amerika'daki kulüp ile futbol akademileriyle, oyuncu gözlemciliği ve geliştirilmesi konularında stratejik iş birlikleri yürütüleceği belirtildi.

"STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTECEĞİZ"

Sarı-kırmızılıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: