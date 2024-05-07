Galatasaray, Florya'nın duvarına astı: İyiler mutlaka kazanır Galatasaray yönetimi, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin duvarına "İyiler mutlaka kazanır" yazarak Mauro Icardi'nin ikonik fotoğrafını astı.

ensonhaber.com

Süper Lig'in 35. haftasında en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 6 puan fark atan Galatasaray'da moraller yerinde.

Florya Tesisleri'nde deyim yerindeyse bayram havası yaşanırken, futbolcular iyiden iyiye şampiyonluk moduna girdi.

İkonik sevinç duvara asıldı

Yönetim de Florya'nın duvarına Mauro Icardi'nin Manchester United'a gol attıktan sonra yaptığı ikonik sevinçten bir kare astı.

Fotoğrafın üstüne "İyiler mutlaka kazanır" yazan sarı-kırmızılı yönetim, futbolculara da ezeli rakibi Fenerbahçe'ye de mesaj göndermiş oldu.