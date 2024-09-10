Galatasaray forması Edin Dzeko'yu kızdırdı Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Edin Dzeko, Galatasaray formasını gösteren futbolsevere "Kendini komik mi sanıyorsun" diyerek tepki gösterdi.

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Haber Merkezi

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup ilk maçında Hollanda'ya deplasmanda 5-2'lik skorla mağlup olan Bosna Hersek, ikinci sınavına çıkıyor.

Gruptaki ikinci mücadelesinde Macaristan'ı konuk edecek Bosna Hersek'te kaptan Edin Dzeko, bir taraftarla polemik yaşadı.

TARAFTARLAR İLE FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Macaristan maçı öncesinde son hazırlıklarını sürdüren Bosna Hersek'in golcüsü Dzeko, kamp yaptıkları hotelin önünde futbolseverler ile fotoğraf çektirdi.

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu kendisiyle selfie yapan taraftarla tartışma içine girdi.

Galatasaray taraftarı, Dzeko ile fotoğraf çekilmesi sonrasında sarı-kırmızılı formasını gösterdi.

TEPKİ GÖSTERDİ

Dzeko ise bu harekete kızarak "Kendini komik mi sanıyorsun" ifadelerini kullandı.

Ortaya çıkan bu anlar ise kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.