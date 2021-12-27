Galatasaray, forvete Artem Dovbyk'i istiyor

İlk yarıyı kapatan Galatasaray, golcü transferinde hedefine Ukraynalı forvet Artem Dovbyk'i aldı

Sarı-kırmızılı takımda sezon başından beri devam eden forvet sorunu için idareciler ve teknik heyet çalışmalara başladı.

Bu gelişmeler ışığında Galatasaray'ın gündemine gelen son ismin Artem Dovbyk olduğu öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın idarecilerinin, 1.89 boyundaki tecrübeli santraforu ocak ayı transfer döneminde kadrosuna katmak için girişimlere başladığı ifade edildi.

Ukrayna Ligi ekiplerinden Dnipro'da forma giyen Artem Dovbyk'in sözleşmesi, 31 Aralık 2023'te sona erecek. 24 yaşındaki Ukraynalı santraforun güncel piyasa değeri 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

17 MAÇTA 14 GOL

Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Ukraynalı golcü, bu sezon Dnipro formasıyla 17 resmi karşılaşmada forma şansı buldu. 24 yaşındaki dev santrafor bu mücadelelerde 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Artem Dovbyk aynı süreçte 5 asist üretti.

BEŞİKTAŞ VE TRABZON DA İSTİYORDU

Galatasaray'ın ocak ayı transfer ve tescil döneminde kadrosuna katmak istediği Artem Dovbyk daha önce Süper Lig'in diğer devlerinin de gündemine geldi. Beşiktaş ve Trabzonspor da 24 yaşındaki golcüyü transfer etmek için bir dönem çalışmalar yaptı.

Profesyonel futbolculuk kariyerine başladığı Dnipro altyapısında uzun süre forma giyen Artem Dovbyk, Zaria Balti'ye kiralandı. Tecrübeli santrafor daha sonra Midtjylland'ın yolunu tuttu. Artem Dovbyk kiralık olarak SönderjyskE forması giydikten sonra 2020-2021 sezonu başında yeniden Dnipro'nun yolunu tuttu. Dnipro, tecrübeli golcü için Midtjylland'a 450 bin euro bonservis bedeli ödedi.