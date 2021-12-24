Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Peki Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonunda her geçen hafta heyecan artarken yeni hafta maçları da başlıyor.

Bu kapsamda Süper Lig'in 19. ve ilk yarının son haftasında Galatasaray, deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Bu zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen taraftarlar, Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor maçının tarih, saat ve kanal bilgisini öğrenmek için araştırmalar yapıyor.

Peki Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray - Fraport TAV Antalyaspor maçı, 25 Aralık 2021 Cumartesi günü Nef Stadı'nda yapılacak ve saat 16.00'da başlayacak.

Bu zorlu karşılaşma, BeIN Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecek.

Ligde geride kalan 18 maçta altışar galibiyet, beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı takım, haftaya 24 puanla 12. sırada girdi.

Galatasaray, ilk yarının son haftası öncesinde 45 puanlı lider Trabzonspor'un 21 puan gerisinde yer alıyor.

Akdeniz temsilcisi ise 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 yenilgi gördü. 22 puan toplayabilen Antalyaspor, 14. sırada yer buldu.