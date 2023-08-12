Galatasaray, Fred'den vaz mı geçti? Fenerbahçe'den olay gönderme Fenerbahçe'nin yeni transferi Fred, sarı-kırmızılı takımın da uzunca bir süredir hedefindeydi. Sarı-lacivertliler Wilfred Zaha'nın intikamını aldıklarını düşünürken, Galatasaray cephesi ise transferden geçen ay çekildiklerini iddia etmişti. Sarı-lacivertli cepheden bu iddialara cevap gecikmedi.

Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Brezilyalı futbolcu Fred'in transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Fred ile beraber havalimanına gelen ve açıklamalarda bulunan Baki, ezeli rakipleri Galatasaray'a göndermede bulundu.

Bütün camiamıza sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Başkanımıza, verdiği güçten dolayı teşekkür ediyorum. Mario Branco ve Okan Özkan'a teşekkür ediyorum, 7/24 uyumadan 2-3 gün geçirdik İngiltere'de. Nihayetinde Fenerbahçe camiası ve yönetimi, ortaya niyet koymak istedi. Bu refleks önemliydi. Fenerbahçe'nin alışık olduğu isimler, böyle isimlerdir. Kimseyle çalım savaşına girmek için biz bu işlere girmiyoruz. İhtiyacımız vardı. Ülkemizin, kulübümüzün paraları bunlar. İhtiyacımız varsa, biz istiyorsak gider alırız demiştik, öyle oldu.

"Galatasaray dün 4-5 kere aradı"

Galatasaray'ın Fred'den vazgeçtiği haberlerinini yanlış olduğunu söyleyen Baki, sarı-kırmızılı takımın son ana kadar transfer için uğraştığını iddia etti.