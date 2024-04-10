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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şöyle denildi:

Paylaşılan videoda Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan; Mauro Icardi, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan yer aldı.

Dursun Özbek'ten bayram mesajı

Öte yandan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yayınlanan paylaşımda şunlar denildi:

Mübarek Ramazan Ayı’nı tamamlamış ve Ramazan Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kucaklamış bulunuyoruz. Bayramların birleştirici ve iyileştirici gücü son derece kıymetlidir. Bu gücü hissederek bayramı ülkece sağlık, huzur ve mutlulukla geçirmek en büyük temennimizdir. Galatasaray Spor Kulübü olarak spora yaptığımız katkı dışında faaliyet gösterdiğimiz her alanda, özellikle de Türkiye Cumhuriyeti’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olarak üzerimize düşen görevlere daima hazır bulunduğumuzu bir kez daha yineliyor, tüm yurttaşlarımızın Ramazan Bayramı’nı yürekten kutluyorum.