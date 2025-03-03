Galatasaray galibiyeti unuttu

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Süper Lig'de liderlik yarışı giderek kızışıyor...

Ligde son 2 yılın şampiyonu olan sarı-kırmızılılar, bu seneye de şampiyonluk parolasıyla çıktı.

Lige verilen ilk arada en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önde liderliğini sürdüren Galatasaray, şubat ayı itibarıyla düşüşe geçti.

CİMBOM DURAKLAMA DÖNEMİNE GİRDİ

Önce UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a elenen sarı-kırmızılılar ligde de kayıplar vermeye başladı.

Geçtiğimiz hafta ise sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayan Galatasaray, sahadan golsüz beraberlikle ayrıldı.

Derbinin ardından gözler, Süper Lig'in 26. hafta maçında oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasına çevrildi.

SON 6 MAÇTA TEK GALİBİYET RİZESPOR'A KARŞI

Ancak Aslan, Kasımpaşa karşısında da istediğini bulamadı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'ndaki mücadele 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Sarı kırmızılılar, bu sonucun ardından tüm kulvarlarda 6 maçta sadece bir kez galip geldi.

Galatasaray'ın son 6 maçta aldığı skorlar şu şekilde:

AZ Alkmaar 4-1 Galatasaray (Avrupa Ligi)

Rizespor 1-2 Galatasaray (Süper Lig)

Galatasaray 2-2 AZ Alkmaar (Avrupa Ligi)

Galatasaray 0-0 Fenerbahçe (Süper Lig)

Galatasaray 0-0 Konyaspor (Türkiye Kupası)

Kasımpaşa 3-3 Galatasaray (Süper Lig)