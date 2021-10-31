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Galatasaray - Gaziantep FK - CANLI SKOR
Galatasaray, Süper Lig'in 11. hafta maçında bugün Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
- Haber Merkezi
- 31.10.2021 - 18:39
- Güncelleme : 31.10.2021 - 19:01
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1' Maç başladı.
Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor.
Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.
Karşılaşma beIN Sports’tan naklen yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Kerem, Halil
Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, Toşça, Ertuğrul, Doğan, Maxim, Merkel, Dicko, Muhammet