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    Galatasaray - Gaziantep FK - CANLI SKOR

    Galatasaray, Süper Lig'in 11. hafta maçında bugün Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2021 - 18:39
    • Güncelleme : 31.10.2021 - 19:01
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    1' Maç başladı.

    Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

    Nef Stadı'nda saat 19.00'da başlayan müsabakayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

    Karşılaşma beIN Sports’tan naklen yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Cicaldau, Barış Alper, Morutan, Kerem, Halil

    Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Caulker, Djilobodji, Toşça, Ertuğrul, Doğan, Maxim, Merkel, Dicko, Muhammet

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