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- Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 29.10.2021 - 16:30
Süper Lig'in 9 ev 10. haftası oynanan dev derbilerle tamamlanırken, 11. haftanın perdesi bugün açılıyor.
Heyecan dolu karşılaşmaların yaşandığı ligin 11. haftasında Galatasaray sahasında Gaziantep'i konuk edecek.
Liderlik koltuğunu Trabzonspor'a kaptıran ve liderlikten uzaklaşan Galatasaray, Beşiktaş mağlubiyetini unutturmak istiyor.
Bu heyecan dolu müsabakayı kaçırmak istemeyen futbolseverler, maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Futbolseverler, "Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray - Gaziantep FK maçı 31 Ekim 2021 Pazar günü oynanacak. Karşılaşma saat 19.00'da başlayacak.
Bu zorlu müsabaka İstanbul'da, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray - Gaziantep FK maçı Bein Sports 1 kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu maçı şifreli olarak izleyebilecek.