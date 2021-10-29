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Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig'de 10. hafta mücadeleleri bugün başlarken, Galatasaray sahasında Gaziantep'i konuk edecek. Peki, Galatasaray - Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?