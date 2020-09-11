Galatasaray-Gaziantep FK maçına doğru

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Süper Lig'in ilk haftasında oynayacakları Gaziantep maçı öncesi sahaya süreceği 11'i belirledi.

Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında cumartesi günü sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, sahaya süreceği kadroyu büyük oranda belirledi.

ARDA FORVET ARKASINDA OYNAYACAK

67 yaşındaki teknik adamın, Arda Turan'ı forvet arkasında, Donk'u ise ön liberoda oynatması bekleniyor.

Henüz hazır olmayan yeni transfer Etebo ise maça yedek kulübesinde başlayacak.

Galatasaray'ın muhtemel 11'i: