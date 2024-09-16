Galatasaray'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları sona erdi
İHA

Galatasaray, Gaziantep FK ile yarın oynayacağı 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik Direktör yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

GALATASARAY, GAZİANTEP FK'YI AĞIRLAYACAK

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Emre Çalışkan
Editör