Galatasaray'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları sona erdi

İHA
Galatasaray, Gaziantep FK ile yarın oynayacağı Süper Lig 3. hafta erteleme maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
GALATASARAY, GAZİANTEP FK'YI AĞIRLAYACAK
Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında yarın saat 20.00’de Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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