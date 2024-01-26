Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı
İHA

Galatasaray, Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, dinamik ısınmayla başlayıp, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman çift kale maçla tamamlandı

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)