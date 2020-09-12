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    Galatasaray-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

    Galatasaray-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 18:56
    • Güncelleme : 12.09.2020 - 18:56
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    Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, lige üç puanla başlamak istiyor.

    Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.

    Mücadele koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Emre Kılınç, Taylan, Arda, Feghouli, Belhanda, Falcao

    Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe.

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