Galatasaray-Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, lige üç puanla başlamak istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den yayınlanacak.

Mücadele koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak.

İLK 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Marcao, Luyindama, Saracchi, Emre Kılınç, Taylan, Arda, Feghouli, Belhanda, Falcao

Gaziantep FK: Günay, Oğuz, Djilobodji, Kana Bıyık, Kubilay, Morais, Sousa, Maxim, Güray, Kenan, Felipe.