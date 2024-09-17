Galatasaray - Gaziantep FK maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 3. hafta erteleme maçında Gaziantep FK'yi konuk edecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.
Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.
Karşılaşmanın VAR koltuğunda ise Çağdaş Altay oturacak. Maç beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.
Ligde 4 karşılaşmada 4 galibiyet alan sarı-kırmızılı takım, topladığı 12 puanla lider Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK ise 3 maç sonunda 3 puanla 14. sırada bulunuyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakçı, Berkan, Torreira, Sara, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Yunus, Batshuayi
Gaziantep FK: Dioudis, Ömürcan, Ertuğrul, Viana, Saborit, Emre Taşdemir, Sorescu, Kozlowski, Maxim, Mirza, Kodro
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