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    Galatasaray-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 12.09.2020 - 08:48
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    Galatasaray-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

    Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, lige üç puanla başlamak istiyor.

    Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den yayımlanacak.

    Mücadele koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Feghouli, Arda, Emre Kılınç, Falcao

    Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Djilobodji, Junior Morais, Jefferson, Kozulj, Enver Cenk Şahin, Maxim, Güray Vural, Andre

    Galatasaray-Gaziantep FK maçının muhtemel 11 leri #1

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