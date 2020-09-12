Galatasaray-Gaziantep FK maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 1. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek.

Geçtiğimiz sezonu 6. sırada tamamlayan ve bu sezona şampiyonluk parolasıyla giren Galatasaray, lige üç puanla başlamak istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda yapılacak maç saat 20.00'de başlayacak. Hakem Bahattin Şimşek'in yöneteceği müsabaka beIN Sports 1'den yayımlanacak.

Mücadele koronavirüs önlemleri sebebiyle seyircisiz oynanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Fatih, Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, Donk, Belhanda, Feghouli, Arda, Emre Kılınç, Falcao

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Tosca, Djilobodji, Junior Morais, Jefferson, Kozulj, Enver Cenk Şahin, Maxim, Güray Vural, Andre