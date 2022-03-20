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Galatasaray, Gaziantep FK'dan 3 yedi
Süper Lig'de Gaziantep FK deplasmanına konuk olan Galatasaray sahadan 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.
- Haber Merkezi
- 20.03.2022 - 17:58
- Güncelleme : 20.03.2022 - 18:02
Süper Lig'in 30. haftasında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Gaziantep FK 3-1'lik skorla kazandı.
GOMIS ATTI AMA YETMEDİ
Galatasaray, 34. dakikada Bafetimbi Gomis ile öne geçti. Gaziantep FK, 45+4. dakikada Papy Djilobodji ile skoru eşitledi.
Alexandru Maxim, 71. dakikada Gaziantep FK adına penaltı vuruşunu gole çevirdi. Süper Lig'de kullandığı 18 penaltının tamamını gole çeviren Maxim, son 4 maçta 6 gol ve 2 asist yaptı.
Joao Figueiredo, 81. dakikada skoru belirleyen golü attı.
GALATASARAY 38 PUANDA KALDI
Süper Lig'de 6 maç sonra kazanan Gaziantep FK, 40 puana yükseldi. Süper Lig'de üst üste 2. deplasman maçını kaybeden Galatasaray, 38 puanda kaldı.