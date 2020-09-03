Galatasaray: Geç kalan Luyindama kadrodan çıkarıldı

Christian Luyindama, Hatayspor maçı öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için Fatih Terim tarafından ilk 11'den çıkarıldı.

Galatasaray Kulübü, Hatayspor maçı oynanırken sarı-kırmızılı kulübün gündemindeki konular hakkında açıklama yaptı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, Mbaye Diagne'nin sakatlığı nedeniyle Hatayspor maçında oynamadığı belirtilirken, Christian Luyindama'nın ise toplanma saatinde statta olmadığı için ilk 11'den çıkarıldığı vurgulandı.

Ayrıca Galatasaray'ın açıklamasında, bir altyapı oyuncusunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

ALTYAPIDA KORONAVİRÜS ÇIKTI

Galatasaray'ın yaptığı açıklama şu şekilde: "Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.

"DIAGNE SAKAT, LUYINDAMA KADRODAN ÇIKARILDI"

Florya'daki Futbol Akademisi binasında kalan oyuncularımız Ali Yavuz Kol, Emin Bayram ve Süleyman Luş, test sonuçları negatif olmasına rağmen koruma amaçlı olarak bugünkü Hatayspor maçı kadrosunda yer almıyor.

Mbaye Diagne, son idmanda kasığında ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak maç kadrosunda bulunmuyor.

Christian Luyindama ise karşılaşma öncesi belirlenen toplanma saatinde stadyumda olmadığı için ilk 11'den çıkarılmıştır."