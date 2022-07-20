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    Galatasaray, Glen Kamara için teklif yaptı

    Galatasaray, Glen Kamara için teklif yaptı

    Rangers forması giyen ön libero Glen Kamara için Galatasaray, İskoç temsilcisine 7 milyon euroluk teklif gönderdi.
    • 20.07.2022 - 13:12
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 13:40
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    Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk yönetiminde şampiyonluğu hedefleyen çalışmalar devam ederken, sarı-kırmızılı ekipte transfer sezonu yoğun geçiyor.

    Sarı-kırmızılıların yeni transferi Haris Seferovic'in dün gece İstanbul'a gelmesinin ardından bir transfer teklifi daha yapıldı.

    Sergio Oliveira'yı orta sahaya katarak kadrosunu güçlendiren Galatasaray, İskoçya Premiership takımı Rangers'tan Glen Kamara için çalışmaları başlattı.

    Daily Mail'in haberine göre Rangers'ın başarılı orta saha oyuncusu Glen Kamara ile Premier Lig kulüpleri ilgileniyor. Fakat 26 yaşındaki oyuncu için bu noktada ilk resmi teklif Galatasaray'dan geldi.

    Galatasaray, Glen Kamara için teklif yaptı #1

    7 milyon euro

    Galatasaray'ın Glen Kamara için Rangers'a 7 milyon euroluk bir teklifte bulunduğunu belirtti.

    Haberde ayrıca, Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın ön libero transferi konusunda Glen Kamara'yı öncelik haline getirdiği aktarılmakta.

    Galatasaray'ın teklifinin transferi mümkün kılacak düzeyde olduğu belirtilse de Rangers'ın bu konuda temkinli davrandığı ifade ediliyor. Çünkü Joe Aribo'nun Southampton'a gidişi sonrası Rangers, orta sahadan bir ismi daha kaybetmeye sıcak bakmıyor.

    Güncel verilere piyasa değeri 7 milyon euro olan Kamara'nın, Rangers ile sözleşmesi 3 yıl daha devam ediyor.

    52 maçta 4 gol 5 asist

    Geçen sezon 52 maçta sahaya çıkan Glen Kamara, takımına 4 gol, 5 asistlik performans gösterdi.

    Galatasaray, Glen Kamara için teklif yaptı #2


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