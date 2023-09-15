Galatasaray genç futbolcusu Özgür Baran Aksaka'yı Şanlıurfaspor'a kiraladı Galatasaray, 20 yaşındaki Özgür Baran Aksaka'yı kiralık olarak 1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor'a gönderdi.

AA & Ensonhaber

1. Lig ekiplerinden Şanlıurfaspor, Galatasaray'dan orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Özgür Baran Aksaka'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

20 yaşındaki futbolcu, kulüp tesislerinde düzenlenen törenle sarı-yeşilli ekip için imza attı.

"Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım"

Törenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Özgür Baran, "Burada olduğum için çok mutluyum. Sevdiğim bir camianın parçası olduğum için mutluyum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Umarım hepimiz için güzel bir sezon olur" dedi.

Genç futbolcu, Şanlıurfaspor'un büyük bir taraftar kitlesi olduğunu duyduğunu vurgulayarak, "Ben de onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Önümüzdeki iç saha maçında hepsini stada bekliyorum. Görüşmek üzere" şeklinde konuştu.

"Umarım çok güzel bir sezon geçiririz"

Şanlıurfaspor Başkanı Haçım İzol ise takımın ihtiyacı olan transferleri yaptıklarını belirterek, "Son iki gün içerisinde üç nokta transferimiz oldu. Bugün Baran da yuvamıza katıldı. Ona da hayırlı olsun diyorum. Hem kendisi için hem bizim umarım çok güzel bir sezon geçiririz" ifadelerini kullandı.