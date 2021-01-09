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Galatasaray-Gençlerbirliği - CANLI SKOR
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 18:55
- Güncelleme : 09.01.2021 - 19:44
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44' Gol... Galatasaray 3-0 Gençlerbirliği (Belhanda)
38' Savunmanın hatasında topu önünde bulan Candeias içeriye çevirmek istedi ancak Galatasaray defansı tehlikeyi uzaklaştırdı.
30' Gol... Galatasaray 2-0 Gençlerbirliği (Belhanda)
21' Konuk ekip sağ kanattan Ayite'yle geldi, dar açıdan attığı şut farklı şekilde auta gitti.
11' Gençlerbirliği hızlı gelmek istedi, Sefa sol kanattan ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topa Donk müdahale etti.
28. saniye Gol... Galatasaray 1-0 Gençlerbirliği (Diagne)
Antalyaspor ile berabere kalan, Konyaspor'a da 4-3 yenilen Galatasaray, zirve yarışında yara almıştı.
Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği'ni yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: Okan, Şener, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Belhanda, Arda Turan, Diagne
Gençlerbirliği: Übeyd; Johansson, Arda, Toure, Polomat; Soner, Piris, Murat; Candeias, Ayite, Sefa