Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
305.600
-1.32%
EXEN Coin
11.21
0.53%
11ºC
İstanbul
Yağmur 11 C

    Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 17:46
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 17:56
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri

    Antalyaspor ile berabere kalan, Konyaspor'a da 4-3 yenilen Galatasaray, zirve yarışında yara almıştı.

    Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği'ni yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Galatasaray'da sakatlıkları süren Muslera, Falcao, Feghouli, Etebo, Omar karşılaşmada yok. Ayrıca cezalı Emre Kılınç ve Ömer Bayram da bu maçta forma giyemeyecek.

    Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio cezalı durumda. Stancu ve Ömürcan'ın sakatlıkları ise devam ediyor.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: Okan, Şener, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Belhanda, Arda Turan, Diagne

    Gençlerbirliği: Übeyd; Johansson, Arda, Toure, Polomat; Soner, Piris, Murat; Candeias, Ayite, Sefa

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir