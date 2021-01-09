Galatasaray-Gençlerbirliği maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Antalyaspor ile berabere kalan, Konyaspor'a da 4-3 yenilen Galatasaray, zirve yarışında yara almıştı.

Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği'ni yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları süren Muslera, Falcao, Feghouli, Etebo, Omar karşılaşmada yok. Ayrıca cezalı Emre Kılınç ve Ömer Bayram da bu maçta forma giyemeyecek.

Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio cezalı durumda. Stancu ve Ömürcan'ın sakatlıkları ise devam ediyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Şener, Marcao, Donk, Emre Taşdemir, Taylan, Belhanda, Emre Akbaba, Belhanda, Arda Turan, Diagne

Gençlerbirliği: Übeyd; Johansson, Arda, Toure, Polomat; Soner, Piris, Murat; Candeias, Ayite, Sefa