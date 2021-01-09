Galatasaray-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Antalyaspor ile berabere kalan, Konyaspor'a da 4-3 yenilen Galatasaray, zirve yarışında yara almıştı.

Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği'ni yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da sakatlıkları süren Muslera, Falcao, Feghouli, Etebo, Omar karşılaşmada yok. Ayrıca cezalı Emre Kılınç ve Ömer Bayram da bu maçta forma giyemeyecek.

Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio cezalı durumda. Stancu ve Ömürcan'ın sakatlıkları ise devam ediyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray

Okan Kocuk

Linnes

Luyindama

Marcao

Saracchi

Taylan

Belhanda

Emre Akbaba

Arda Turan

Oğulcan Çağlayan

Diagne

Gençlerbirliği

Nordfeldt

Johansson

Arda

Zargo Toure

Polomat

Soner Dikmen

Piris

Sefa Yılmaz

Ayite

Candeias

Gökhan Altıparmak