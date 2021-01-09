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    Galatasaray-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 09.01.2021 - 08:40
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    Galatasaray-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri

    Antalyaspor ile berabere kalan, Konyaspor'a da 4-3 yenilen Galatasaray, zirve yarışında yara almıştı.

    Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği'ni yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Galatasaray'da sakatlıkları süren Muslera, Falcao, Feghouli, Etebo, Omar karşılaşmada yok. Ayrıca cezalı Emre Kılınç ve Ömer Bayram da bu maçta forma giyemeyecek.

    Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio cezalı durumda. Stancu ve Ömürcan'ın sakatlıkları ise devam ediyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray

    Okan Kocuk
    Linnes
    Luyindama
    Marcao
    Saracchi
    Taylan
    Belhanda
    Emre Akbaba
    Arda Turan
    Oğulcan Çağlayan
    Diagne

    Gençlerbirliği

    Nordfeldt
    Johansson
    Arda
    Zargo Toure
    Polomat
    Soner Dikmen
    Piris
    Sefa Yılmaz
    Ayite
    Candeias
    Gökhan Altıparmak

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