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- Galatasaray-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray-Gençlerbirliği maçının muhtemel 11'leri
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.
- Haber Merkezi
- 09.01.2021 - 08:40
Antalyaspor ile berabere kalan, Konyaspor'a da 4-3 yenilen Galatasaray, zirve yarışında yara almıştı.
Sarı-kırmızılılar, sahasında ağırlayacağı Gençlerbirliği'ni yenerek yeniden çıkışa geçmek istiyor.
İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ
Galatasaray'da sakatlıkları süren Muslera, Falcao, Feghouli, Etebo, Omar karşılaşmada yok. Ayrıca cezalı Emre Kılınç ve Ömer Bayram da bu maçta forma giyemeyecek.
Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Giovanni Sio cezalı durumda. Stancu ve Ömürcan'ın sakatlıkları ise devam ediyor.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray
Okan Kocuk
Linnes
Luyindama
Marcao
Saracchi
Taylan
Belhanda
Emre Akbaba
Arda Turan
Oğulcan Çağlayan
Diagne
Gençlerbirliği
Nordfeldt
Johansson
Arda
Zargo Toure
Polomat
Soner Dikmen
Piris
Sefa Yılmaz
Ayite
Candeias
Gökhan Altıparmak