Galatasaray, Gençlerbirliği'ni 6 golle dağıttı

Süper Lig'in 18. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Galatasaray, Diagne, Belhanda (3) Oğulcan ve Babel'in golleriyle mücadeleyi 6-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'ndan oynanan mücadeleyi Galatasaray 6-0'lık skorla kazandı.

6 GOLLÜ GALİBİYET

Galatasaray, maça 27. saniyede Mbaye Diagne'nin golüyle başladı. Senegalli oyuncu, Süper Lig kariyerindeki 50. golünü attı.

Younes Belhanda 30, 44 ve 45+1. dakikalarda 3 golle ilk yarının skorunu belirledi. Arda Turan, Belhanda'nın birinci ve üçüncü gollerinde asist yaparak ilk yarının yıldızlarından biri oldu.





64. dakikada Oğulcan Çağlayan farkı 5'e çıkardı. Ryan Babel, 67. dakikada skoru 6-0'a getirdi.

2 hafta sonra kazanan Galatasaray, puanını 33'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 3 hafta sonra kaybederek 19 puanda kaldı.





HAFTAYA DERBİ VAR

Galatasaray, hafta içi kupada Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynadıktan sonra 17 Ocak Pazar günü Beşiktaş'ın konuğu olacak. Gençlerbirliği ise kupada Karagümrük ile karşılaştıktan sonra ligde Göztepe deplasmanına gidecek.



