Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan’dan transfer açıklaması Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında konuk olacağı Konyaspor ile ligde 47. kez karşı karşıya gelecek.

Maç öncesi Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan yaptığı açıklamalarla gündeme dair önemli konulara değindi.

Yazgan'ın açıklamaları şu şekilde:

Geçen sene Konyaspor deplasmanında şampiyon olarak sezonu tamamladık. Bu sene ilk deplasmanımız Konyaspor oldu. Diliyorum ki geçen seneki başarıyı gösteririz ve şampiyon olarak tamamlarız sezon sonunu. Konyaspor'un geçen hafta maçını izledim. Ali Çamdalı hoca, keyifli bir takım yaratmış. Geçen haftaki koşu mesafelerine baktığınızda, Kasımpaşa ve Konyaspor 5 ve 6. sıradalar. Heyecan ve merakla yarın akşamı bekliyoruz. Takımımız hazır. Davinson'un sakatlığını herkes biliyor. Hızlıca atlatacağını umuyoruz.

"ÖNCE AYNAYA BAKARIZ"

Konya'ya giderken Mevlana'dan bahsetmeden geçmek olmaz. Mevlana diyor ki, "Ne kadar gayret göstersen, ne yaparsan yap, ne teraziyi ne aynayı yanıltamazsın" Biz Galatasaray'ız, önce aynaya bakarız. Sonra zirveye oynarız. Herkese tavsiyem önce aynaya bakmaları, sonra bizim gibi zirveye oynamaya gayret etmeleri.

"22 AĞUSTO'A KADAR ÖDEMESİ YAPILACAK"

Geçen hafta Hatay maçı günü bu iddia ortaya atıldı. Mauro Icardi, dünyada çok önemli bir marka. Çok ciddi bir şirket aynı zamanda. Muhasebecisi var, avukatı var, menejarleri var. Onların çok ciddi görevleri var. Bunların arasında günü gelen ödemeyi muhattabına anımsatmak var. Bize, 22 Ağustos'a kadar şöyle bir ödemeniz var diye bir anımsatma mesajı geldi. Nitekim, herkesin bildiği gibi Avrupa'ya giden takımlar senede 4 kez borçsuzluk kağıdı alıyorlar. 30 Haziran'da biz geçtik bunu. Eğer böyle bir borç olsa, bunu geçebilir miyiz? O bir anımsatma, 22 Ağustos'a kadar ödemesi yapılacak. Bugün itibariyle öyle bir problem yok.

KEREM AKTÜRKOĞLU SÖZLERİ

Kerem, geçen hafta kadrodaydı. Girdikten sonra ne kadar katkı sağladını gördük. Hem oyuncunun hem bizim tatmin olacağı, mutlu olacağı bir ortam olması lazım. Kerem bizim kardeşimiz, evladımız, kaptanımız. Bu insanların da kabul edebileceğiz, onların da tatmin olacağı, kulübün de tatmin olacağı gelişmeler olmalı ki biz de oyuncu da kabul etsin ve önümüze bakalım ve bahsettiğiniz transfer süreçleri neticelensin.

ÜYE SAYISI 12'DEN 16'YA ÇIKARTILACAK

Sportif AŞ'de yönetim kurulu üye sayısını 12'den 16'ya çıkartıyoruz. İnanın bu koca yapıları, daha az ekiplerle yönetmek kolay değil. Bu süreç devam ediyor. Ancak biz bu süreç devam ederken, resmi olarak olmasa da geçtiğimiz hafta bir görev dağılımı yaptık. Bu görev dağılımı, kim, ne işle uğraşacak bunların çalışmasını yaptık. Bu resmi görevlendirme değil. Ama bizim kaybedecek vaktimiz olmadığı için böyle bir karar aldık. Çalışmalarımıza devam ediyoruz.

"ICARDI'NIN CEVAP VERDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Rakip takım hocasıyla alakalı yorum yapacak değilim. Icardi'nin de ona cevap verdiğini düşünmüyorum. Geçen seneyi çirkin bir provokasyonla tamamlamışlardı. Bu yıl da sosyal medya trolleriyle çalışmalar başlattılar.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ MÜZİĞİNİ DİNLEYECEĞİZ"

Biz, Young Boys deplasmanında büyük bir keyifle Şampiyonlar Ligi müziğini dinleyeceğiz

"TRANSFER SÜRECİ VAR"

Zora girmek değil. Bunlar büyük markalar. Zaha da bir marka. Onlar da ince eleyip, sık dokuyan insanlarla çalışıyor. Neticelenirse neticelenir, neticelenmezse Zaha geçen sene faydalandığımız ve bu sene de faydalanmaya devam etmeyi umut ettiğimiz bir oyuncumuz. Ne mutlu ki, ikame edecek oyuncularımız var. Zaha'nın yerine de onu ikame edecek oyuncumuz var. Bir başkası olmadığında da onu ikame edecek oyuncularımız var. Bunun keyfini yaşıyoruz. Kadro planlaması dediğimiz şey tam olarak bu.

Ayrıca Yazgan, "Wilfried Zaha'nın transfer süreci var. Zaha, Okan hocayla görüştü ve hocamız bu haftayı da dinlenerek geçirmesini doğru buldu." dedi.