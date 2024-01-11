Galatasaray, Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'yu geri çağırdı Sezon başında Galatasaray'dan ayrılarak kiralık olarak Genoa'ya giden Berkan Kutlu, İtalyan ekibi ile olan sözleşmesini feshederek sarı-kırmızılılara geri döndü.

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Galatasaray, ara transfer dönemiyle birlikte yerli rotasyonunu güçlendirmek adına düğmeye basmıştı.

Sarı-kırmızılılarda ilk hamle, Berkan Kutlu'nun takıma geri dönüşü oldu.

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Genoa'ya giden Berkan Kutlu, sarı-kırmızılıların da isteğiyle geri döndü.

Berkan'ın sözleşmesinde geri dönüşüne imkan sağlayan maddenin bulunduğu belirtilirken Milli oyuncu, bugün Genoa ile olan sözleşmesini feshetti.

Milli futbolcu, kısa bir süre içerisinde İstanbul'a gelerek takımla çalışmalara başlayacak.

Genoa'da da forma şansı bulamadı

Yaz döneminde Galatasaray’la Şampiyonlar Ligi elemelerine, hatta ilk 2 hafta Süper Lig maçlarına çıkan Berkan, fazla forma şansı bulamadığı ve bulamayacağı gerekçesiyle ayrılmak istediğini kulübe iletince Genoa’ya kiralanmıştı. Ancak genç futbolcu İtalya’da da aradığını bulamadı.

Toplam 6 lig maçında 193 dakika, 2 de kupa mücadelesinde 136 dakika görev alan Berkan Kutlu, gol ya da asist üretemedi.

Okan Buruk ise sarı-kırmızılı oyuncudan 6 ve 8 numara pozisyonlarında sezonun kalan bölümünde daha fazla faydalanmayı planlıyor.