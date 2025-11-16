Galatasaray, Giresun Sanayispor'u tek golle geçti

- Galatasaray, Kadın Futbol Süper Ligi 9. haftasında Giresun Sanayispor'u 1-0 yendi.
- Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
- Valentina Giacinti, 89. dakikada galibiyet golünü attı.
Kadın Futbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Giresun Sanayispor ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
Giresun 75. Yıl Sahası'ndaki müsabakanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
GALİBİYET GOLÜ 89'DA GELDİ
Maçın ikinci yarısında konuk ekip, 89. dakikada Valentina Giacinti'nin attığı gol ile karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.