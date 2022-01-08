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Galatasaray-Giresunspor - CANLI SKOR
Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.
- Haber Merkezi
- 08.01.2022 - 18:57
- Güncelleme : 08.01.2022 - 19:00
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1' Maç başladı.
Süper Lig'de 20. ve ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşıyor.
Galatasaray Stadı'nda yapılan maç saat 19:00'da başladı. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Kaan, Ömer, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Morutan, Babel, Halil
Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz, Joey, Zeki, Flavio, Shapi, Sergio, Balde