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    Galatasaray-Giresunspor - CANLI SKOR

    Süper Lig'in 20. haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor'u konuk ediyor.
    • Haber Merkezi
    • 08.01.2022 - 18:57
    • Güncelleme : 08.01.2022 - 19:00
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    1' Maç başladı.

    Süper Lig'de 20. ve ikinci yarının ilk haftasında Galatasaray, sahasında Giresunspor ile karşıyor.

    Galatasaray Stadı'nda yapılan maç saat 19:00'da başladı. Müsabakayı hakem Arda Kardeşler yönetiyor. Karşılaşma beIN Sports'tan canlı yayınlanıyor.

    İLK 11'LER

    Galatasaray: İsmail, Boey, Nelsson, Kaan, Ömer, Berkan, Emre Kılınç, Cicaldau, Morutan, Babel, Halil

    Giresunspor: Okan, Hayrullah, Sergen, Perez, Aziz, Joey, Zeki, Flavio, Shapi, Sergio, Balde


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