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    Galatasaray, Giresunspor'u 2 golle geçti

    Galatasaray, Giresunspor'u 2 golle geçti

    Süper Lig'in birinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.
    • Haber Merkezi
    • 16.08.2021 - 23:44
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 23:50
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    Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu.

    Maça baskın başlayan sarı-kırmızılılar, 31. dakikada Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti.

    Maçın 40. dakikasında kazanılan penaltıdan Diagne yararlanamadı. Bir kez daha penaltı kazanan Galatasaray'da bu kez Cicaldau topun başına geldi ve takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

    İlk yarı bu golle sona erdi ve Galatasaray devre arasına üstün gitti.

    Galatasaray, Giresunspor u 2 golle geçti #1

    MARCAO OLAY ÇIKARDI

    İkinci yarıda iki takım da pozisyonlar bulurken, gol sesi çıkmadı. Maçın 61. dakikasında çıkan olay maçın önüne geçti.

    Galatasaray'da Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Bu olayın ardından Marcao direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

    Galatasaray, Giresunspor u 2 golle geçti #2(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

    GALATASARAY 3 PUANI ALDI

    Bu olayın ardından da maçta başka gol olmadı ve Galatasaray maçı 2-0 kazandı.

    Galatasaray, Giresunspor u 2 golle geçti #3

    Galatasaray, Giresunspor u 2 golle geçti #4

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