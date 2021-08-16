Galatasaray, Giresunspor'u 2 golle geçti

Süper Lig'in birinci haftasında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in ilk haftasında Galatasaray deplasmanda Giresunspor'a konuk oldu.

Maça baskın başlayan sarı-kırmızılılar, 31. dakikada Diagne'nin golüyle 1-0 öne geçti.

Maçın 40. dakikasında kazanılan penaltıdan Diagne yararlanamadı. Bir kez daha penaltı kazanan Galatasaray'da bu kez Cicaldau topun başına geldi ve takımını 2-0 öne geçiren golü attı.

İlk yarı bu golle sona erdi ve Galatasaray devre arasına üstün gitti.

MARCAO OLAY ÇIKARDI

İkinci yarıda iki takım da pozisyonlar bulurken, gol sesi çıkmadı. Maçın 61. dakikasında çıkan olay maçın önüne geçti.

Galatasaray'da Marcao, takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdı. Bu olayın ardından Marcao direkt kırmızı kart ile oyundan atıldı.

(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

GALATASARAY 3 PUANI ALDI

Bu olayın ardından da maçta başka gol olmadı ve Galatasaray maçı 2-0 kazandı.