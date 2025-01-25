Galatasaray gol attı, ofsayt kararı çıktı

Haber Merkezi
Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın ikinci yarısında sarı-kırmızıların Victor Osimhen ile bulduğu gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
3 DAKİKALIK İNCELEME SONRASI OFSAYT VERİLDİ
53. dakikada Osimhen'in attığı gol öncesinde Barış Alper Yılmaz topu kafayla indirdi ancak Barış'tan önce ofsaytta bulunan Abdülkerim'in rakibini engellediği gerekçesiyle ofsayt bayrağı havaya kalktı.
Pozisyon sonrası yaklaşık 3 dakikalık VAR incelemesi sonrası ofsayt kararı geçerli sayıldı.
(Görüntüler BeIN Spors'tan alınmıştır.)
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