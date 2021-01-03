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    Galatasaray Gomis'in boşluğunu dolduramadı

    Galatasaray'da 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasından sonra santrfor pozisyonunda yaşanan sıkıntı bir türlü giderilemedi.
    • Haber Merkezi
    • 03.01.2021 - 15:29
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    Galatasaray Gomis'in boşluğunu dolduramadı

    Galatasaray, 2017-2018 sezonunda 29 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından transfer ettiği 7 santrfordan beklediği verimi alamadı.

    GOL KRALI OLMUŞTU

    Kariyerinde Fransa'da Saint-Etienne, Olympique Lyon, Marsilya ve İngiltere'de Swansea City gibi takımlarda forma giyen Gomis, 2017-2018 sezonu başında sarı-kırmızılı takıma transfer oldu. Fransız futbolcu, Galatasaray'da oynadığı 1 sezonda ligde attığı 29 golle hem takımının şampiyonluğunda büyük rol aldı hem de sezonu gol kralı olarak tamamladı.

    Galatasaray Gomis in boşluğunu dolduramadı #1

    Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun da sahibi oldu.

    Gomis ile 2018-2019 sezonu başında yollarını ayıran Galatasaray, sonrasında kadrosuna kattığı santrforlardan beklediği verimi alamadı. Galatasaray, bir sezonda 29 gole ulaşan Gomis'in yerine transfer ettiği 7 futbolcudan 2,5 sezonda 48 gol katkısı aldı.

    Galatasaray Gomis in boşluğunu dolduramadı #2

    DİĞER FUTBOLCULAR VERİMLİ OLAMADI

    Sarı-kırmızılılarda bu süreçte Mbaye Diagne 16, Radamel Falcao 15, Eren Derdiyok ve Adem Büyük 7'şer, Florin Andone 2, Konstantinos Mitroglou ise 1 kez fileleri havalandırdı.

    Galatasaray Gomis in boşluğunu dolduramadı #3

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