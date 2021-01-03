Galatasaray Gomis'in boşluğunu dolduramadı

Galatasaray'da 2017-2018 sezonunda 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasından sonra santrfor pozisyonunda yaşanan sıkıntı bir türlü giderilemedi.

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda 29 kez rakip fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis'in takımdan ayrılmasının ardından transfer ettiği 7 santrfordan beklediği verimi alamadı.

GOL KRALI OLMUŞTU

Kariyerinde Fransa'da Saint-Etienne, Olympique Lyon, Marsilya ve İngiltere'de Swansea City gibi takımlarda forma giyen Gomis, 2017-2018 sezonu başında sarı-kırmızılı takıma transfer oldu. Fransız futbolcu, Galatasaray'da oynadığı 1 sezonda ligde attığı 29 golle hem takımının şampiyonluğunda büyük rol aldı hem de sezonu gol kralı olarak tamamladı.





Kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Bafetimbi Gomis, Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu rekorunun da sahibi oldu.

Gomis ile 2018-2019 sezonu başında yollarını ayıran Galatasaray, sonrasında kadrosuna kattığı santrforlardan beklediği verimi alamadı. Galatasaray, bir sezonda 29 gole ulaşan Gomis'in yerine transfer ettiği 7 futbolcudan 2,5 sezonda 48 gol katkısı aldı.





DİĞER FUTBOLCULAR VERİMLİ OLAMADI

Sarı-kırmızılılarda bu süreçte Mbaye Diagne 16, Radamel Falcao 15, Eren Derdiyok ve Adem Büyük 7'şer, Florin Andone 2, Konstantinos Mitroglou ise 1 kez fileleri havalandırdı.



