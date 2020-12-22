Galatasaray-Göztepe - CANLI SKOR

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.

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46' İkinci yarı başladı.

İlk yarı sonucu: Galatasaray 2-1 Göztepe

44' Mbaye Diagne'nin golü ofsayt gerekçesiyle iptal oldu.

40' Emre'nin kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken topa ceza alanı ön çizgisinden Taylan gelişine vurdu ancak etkili bir şut olmadı.38' Halil'in tedavisi tamamlandı, oyun hakem atışıyla yeniden başladı. Top Galatasaray'da.

32' Omar'ın sağ kanattan ortasında Diagne'yi aşan topu Gassama kafayla kalecisine kazandırmak istedi, Megyeri topu oyun alanında tutamayınca Galatasaray sol kanattan bir köşe vuruşu kazandı.

26' Sağ kanatta topu alan Halil Akbunar kaleyi karşısına aldı ve önünü açıp sol ayağıyla sert vurdu, Cheriff Ndiaye'den de seken top bir an için Okan'ı yanılttı ancak Galatasaray kalecisi topu kontrol etmeyi başardı.

23' Göztepe bu anlarda ön alanda yaptığı baskıyla Galatasaray'ın atağa çıkmasına engel olmaya çalışıyor.

20' Göztepe çok adamla Galatasaray kalesine gitmeye çalışıyor.

17' Göztepe bu dakikaya kadar çok sayıda bireysel hata yaptı. Bu hatalar İzmir ekibinin kalesinde golle veya etkili şutlarla sonuçlandı.

14' Gol... Galatasaray 2-1 Göztepe (Soner)

12' Gol... Galatasaray 2-0 Göztepe (Arda Turan)

4' Gol... Galatasaray 1-0 Göztepe (Emre Kılınç)

1' Maç başladı.

Karagümrük'e 2-1 yenilerek taraftarını üzen Galatasaray, Göztepe'yi mağlup edip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başladı. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetiyor. Galatasaray-Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlıyor.

Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

Geride kalan bölümde 23 puan toplayan Galatasaray, 13 maç yapan takımlardan lider Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.

İzmir'in sarı-kırmızılı takımı Göztepe ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Diagne

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye