Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında İzmir temsilcisi Göztepe ile karşılaşacak. Peki Galatasaray Göztepe maçı ne zaman,saat kaçta, hangi kanalda? İşte GS-Göztepe maçı muhtemel 11'leri...

Süper Lig'de heyecan, 7. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından olan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu'nda Göztepe'yi konuk edecek.

Sezona büyük umutlarla giren ancak son 4 lig maçında galibiyet alamayan Aslan, Göztepe'yi yenip olumsuz havayı dağıtmak istiyor.

Bu noktada sarı kırmızılılar, iki takımın da mutlak 3 puan için sahaya çıkacağı Galatasaray Göztepe maçının tarihi, yayın saati ve kanalı hakkında bilgi almak için araştırmalar yapıyor.

Peki, Galatasaray Göztepe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Göztepe maçı muhtemel 11'ler...

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Göztepe maçı, 26 Eylül 2021 Pazar günü saat 19.00'da başlayacak ve Türk Telekom Stadı'nda oynanacak.

Hakem Ali Şansalan'ın yöneteceği karşılaşma, BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Şansalan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Hakan Yemişken yapacak. Dördüncü hakemlik görevini ise Mustafa Kürşad Filiz üstlenecek.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray Göztepe maçının bilet fiyatları açıklandı. Mücadelenin en uygun bileti 80 TL, en pahalı bileti ise 780 TL olarak duyuruldu.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Morutan, Kerem Aktürkoğlı, Halil Dervişoğlu.

Göztepe: İrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Atınç Nukan, Dino Arslanagic, Berkan Emir, Soner Aydoğdu, Obinna Nwobodo, David Tjanic, Halil Akbunar, Lourency Rodrigues, Cherif Ndiaye.