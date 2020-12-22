Galatasaray-Göztepe maçının ilk 11'leri

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Göztepe'yi konuk edecek.

Karagümrük'e 2-1 yenilerek taraftarını üzen Galatasaray, Göztepe'yi mağlup edip yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Galatasaray-Göztepe maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Ligde 12. haftayı bay geçen Galatasaray 12 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik alırken, 3 müsabakadan da yenilgiyle ayrıldı.

Geride kalan bölümde 23 puan toplayan Galatasaray, 13 maç yapan takımlardan lider Alanyaspor'un 3 puan gerisinde, üçüncü Fenerbahçe'nin ise averajla önünde ikinci sırada yer alıyor.

İzmir'in sarı-kırmızılı takımı Göztepe ise 13 mücadelede 4 galibiyet, 6 beraberlik alırken 3 kez de yenildi. Göztepe, elde ettiği 18 puanla haftaya 9. sırada girdi.

İLK 11'LER

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Emre Kılınç, Feghouli, Arda, Diagne

Göztepe: Megyeri, Gassama, Atınç, Marko, Berkan, Yalçın, Obinna, Soner, Halil, Tripic, Cherif Ndiaye