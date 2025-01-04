Galatasaray - Göztepe maçının ilk 11'leri

Haber Merkezi
Galatasaray, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.
Süper Lig'in geride kalan bölümünde 16 maça çıkan sarı-kırmızılı ekip, 14 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Ligdeki yenilgisiz tek takım olan Galatasaray, topladığı 44 puanla haftaya zirvede girdi.
Göztepe ise 8 galibiyet, 4'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayarak, 28 puanla 4. sırada yer aldı.
İLK 11'LER
Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Mertens, Yunus, Osimhen
Göztepe: Lis, Koray, Heliton, Bokele, Dennis, Matsuki, Miroshi, Nielsen, Djalma, Tijanic, Romulo
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış