Galatasaray-Göztepe maçının muhtemel 11'leri

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Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.

Süper Lig'de hiçbir iddiası kalmayan Galatasaray, 33. haftada sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

Türk Telekom Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

Karşılaşma öncesinde Galatasaray 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Göztepe ise 39 puanla 10. sırada kendine yer bulmuş durumda.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Galatasaray'da Falcao ve Lemina sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Daha önceden sezonu kapatan Muslera ve Andone kadroda yok.

Göztepe'de Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler'in sakatlıkları bulunuyor.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük.

Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Castro, Tripic, Wilczek.