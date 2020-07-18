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    Galatasaray-Göztepe maçının muhtemel 11'leri

    Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe'yi konuk edecek.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2020 - 09:38
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    Galatasaray-Göztepe maçının muhtemel 11'leri

    Süper Lig'de hiçbir iddiası kalmayan Galatasaray, 33. haftada sahasında Göztepe'yi ağırlayacak.

    Türk Telekom Stadı'nda saat 21:00'de oynanacak karşılaşmayı Koray Gençerler yönetecek. Maç beIN Sports'tan canlı olarak yayınlanacak.

    Karşılaşma öncesinde Galatasaray 52 puanla 5. sırada yer alıyor. Göztepe ise 39 puanla 10. sırada kendine yer bulmuş durumda.

    İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

    Galatasaray'da Falcao ve Lemina sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Daha önceden sezonu kapatan Muslera ve Andone kadroda yok.

    Göztepe'de Cameron Jerome, Deniz Kadah ve Serdar Gürler'in sakatlıkları bulunuyor.

    MUHTEMEL 11'LER

    Galatasaray: Okan Kocuk, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Sofiane Feghouli, Taylan Antalyalı, Emre Akbaba, Ömer Bayram, Adem Büyük.

    Göztepe: Beto, Murat Paluli, Alpaslan Öztürk, Atınç Nukan, Berkan Emir, Poko, Soner Aydoğdu, Yalçın Kayan, Castro, Tripic, Wilczek.

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